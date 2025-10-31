La grande danza al Teatro Regio a Torino il mito di Romeo e Giulietta di Cranko con il Balletto di Praga

Torinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo de La bella addormentata nel 2023, il Balletto del Teatro Nazionale di Praga torna al Teatro Regio di Torino per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: "Romeo e Giulietta". Lo straziante dramma shakespeariano, musicato dal genio di Sergej Prokof’ev, andrà in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

La grande danza al Teatro Regio, a Torino il mito di Romeo e Giulietta di Cranko con il Balletto di Praga - Dopo il grande successo de La bella addormentata nel 2023, il Balletto del Teatro Nazionale di Praga torna al Teatro Regio di Torino per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: "Romeo e Giul ... torinotoday.it scrive

Giselle, il balletto romantico inaugura la danza al Teatro Regio - Il Teatro Regio apre le porte alla grande danza con Giselle, il primo appuntamento dedicato al balletto della Stagione 2024- Scrive ansa.it

grande danza teatro regioIl Teatro Regio di Carlo Mollino e l’arte dell’ascolto - Durante i C2C Talks lo spazio progettato dall'architetto torinese incontra le armonie di Andrea Laszlo De Simone in una riflessione sulla materia, il tempo e la forma del sentire ... Da living.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Danza Teatro Regio