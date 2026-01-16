Recentemente, l’Unione Europea ha inviato al governo del Kosovo un documento che richiede l’adozione di un linguaggio conforme ai principi woke. Questa iniziativa ha suscitato reazioni diverse, tra cui quella di Fratelli d’Italia, che ha espresso chiaramente il suo dissenso. In un contesto in cui le politiche linguistiche e culturali sono al centro del dibattito, è importante analizzare le implicazioni di questa proposta e le risposte politiche che ne sono scaturite.

Le follie woke dell’ Ue sono ormai all’ordine del giorno. Come raccontato da Francesco Giubilei sul Giornale oggi in edicola, Bruxelles ha inviato un documento al governo del Kosovo che prevede l’obbligo di adottare un lessico woke. Un vero e proprio diktat, in ballo c’è l’ingresso nell’Unione. E quindi stop a termini come “marito e moglie”, “uomo” e “patria”, meglio optare per alternative più inclusive. Il nadir del buonsenso. Ma c’è chi non resta in silenzio. Non si è fatta attendere la reazione di FdI e del gruppo Ecr. "È l’apoteosi dell’ideologia woke travestita da istituzione: come denuncia l’amico Francesco Giubilei sul Giornale, un documento impone ai Paesi che vogliono entrare nell’Ue di abbandonare termini come 'marito e moglie', 'padre e madre', 'signori e signori', 'patria'" l'affondo di Carlo Fidanza, capodelegazione del partito di Giorgia Meloni al Parlamento europeo: "Obbligatorio, insomma, il lessico woke, con tanto di benedizione delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Queste follie hanno stufato". La reazione di FdI al diktat woke al Kosovo

