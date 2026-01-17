Dalla chiusura a un nuovo inizio in città I titolari del bar | Riapriamo con ritmi più sostenibili sempre col sorriso

Dopo la chiusura, il bar riprende la propria attività in una nuova sede, mantenendo intatti i valori e l’approccio che lo hanno sempre contraddistinto. I titolari hanno deciso di adottare ritmi più sostenibili, puntando su qualità e cortesia, senza rinunciare al sorriso che li ha sempre accompagnati. La volontà è di offrire un luogo accogliente e rispettoso delle esigenze di clienti e ambiente, mantenendo fede alla propria identità.

La location cambia, ma lo spirito con cui i proprietari intendono portare avanti la loro attività rimane lo stesso. Stiamo parlando di Barcollando, il locale che fino a poco tempo fa si trovava sul lungomare Tintori, a due passi dal mare, e che a partire da venerdì 16 gennaio si è trasferito in città, in via Flaminia, per scrivere un nuovo capitolo della sua storia. "I titolari siamo io e mia zia Rita Genovese, proprietaria storica del bar al mare aperto nel 2014 - spiega a RiminiToday Salvatore Scarlato -. Abbiamo incominciato questa avventura insieme con un obiettivo preciso: ridare vita all'attività, ma con ritmi e orari diversi".

