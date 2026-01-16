Alcol ai minori | scatta la chiusura di un altro bar in città

Alcol ai minori: un nuovo bar della città è stato chiuso su disposizione del Questore di Avellino. La decisione, adottata ai sensi dell’art. ..., si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire la tutela dei minori e il rispetto delle normative sulla somministrazione di alcol. La questura continuerà a vigilare sul rispetto delle normative per prevenire situazioni di rischio e mantenere la sicurezza pubblica.

Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento, ai sensi dell'art. 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nei confronti di un'attività commerciale presente all'interno del territorio di Avellino, notificato in data 15 gennaio 2026 dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Avellino, con decorrenza 16 gennaio 2026. Con tale atto è stata disposta la sospensione delle attività esercitate all'interno del locale commerciale, per un periodo di dieci giorni, a tutela di beni di valore primario, quali l'ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia dei minori e dei soggetti più deboli.

