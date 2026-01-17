Dakar Nasser Al-Attiyah | È una vittoria particolare con gioie e difficoltà

Nasser Al-Attiyah ha conquistato il suo sesto successo al Rally Dakar, un risultato che rappresenta un momento significativo nella sua carriera. Alla guida della Dacia Sandriders, il pilota ha affrontato sfide e momenti di difficoltà, ma ha comunque ottenuto una vittoria che definisce speciale. Al-Attiyah ha ringraziato il team, in particolare Fabian Lurquin, per il supporto durante questa difficile e gratificante esperienza.

Cinquanta vittorie di tappa come Ari Vatanen e Stephane Peterhansel, sei sigilli sulla Dakar. L'edizione 2026 del rally raid più brutale al mondo ci consegna un Nasser Al-Attiyah dei record. Passata la linea di meta che sancisce ufficialmente la fine della gara, il qatariota è salito sul tetto della sua Dacia Sandriders con il navigatore Fabian Lurquin. Due le bandiere al vento: quella del Qatar e quella saudita in onore del Paese che ospita la corsa da sette anni. Le urla di gioia, gli abbracci con il team e il principe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente della Saudi Automobile and Motorcycle Federation (Samf).

