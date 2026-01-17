Crosetto ad Hammamet | Sono venuto a rendere onore a uno statista Stefania Craxi | Vale più di mille parole

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato ad Hammamet alla cerimonia in memoria di Bettino Craxi, scomparso nel 2000 nella località tunisina. Crosetto ha dichiarato di essere presente per rendere omaggio a uno statista. La partecipazione si inserisce nel ricordo di una figura politica rilevante, sottolineando l’importanza della memoria storica nel panorama italiano. Stefania Craxi ha commentato la presenza, affermando che “vale più di mille parole”.

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ad Hammamet per la commemorazione di Bettino Craxi, morto nella località tunisina il 19 gennaio del 2000. Una presenza 'pesante' e significativa alla cerimonia, promossa dalla Fondazione Craxi per ricordare l'ex premier socialista scomparso 26 anni fa. "Sono venuto a rendere onore a uno statista, non aggiungo altro", ha detto il titolare della Difesa ringraziato dalla figlia del leader socialista, Stefania. Insieme hanno partecipato allo svelamento di una stele dedicata a Craxi nella piazza antistante il cimitero cristiano della città tunisina.

