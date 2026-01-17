Crosetto ad Hammamet con Stefania Craxi per ricordare l' ex premier socialista
Il ministro Guido Crosetto si è recato ad Hammamet, in Tunisia, per rendere omaggio alla memoria di Bettino Craxi. L’occasione ha visto la presenza di Stefania Craxi, nel rispetto della figura dell’ex premier socialista, ricordando il suo impegno e il suo percorso politico in un luogo simbolico della sua storia. Un momento di riflessione dedicato a una figura importante della storia italiana recente.
"Ringrazio il ministro Guido Crosetto, che ha voluto recarsi ad Hammamet, in terra tunisina, per rendere omaggio alla memoria di Bettino Craxi, che qui si spense, da uomo libero in lotta contro l'ingiustizia terrena. Il suo gesto, l'appellativo 'statista' che il ministro ha scelto per riferirsi a Craxi, vale piu' di mille parole. La presenza del ministro testimonia, ancora una volta, la vicinanza delle forze di centrodestra, che non hanno mai lesinato in questi anni gesti di attenzione umana e politica, riconoscendo lo spessore di chi ha dedicato la vita al suo Paese, e lavorato per dare all'Italia il posto che le compete sullo scenario internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Perché è ancora attuale la bussola di Craxi in politica estera.
