Crosetto ad Hammamet per l' omaggio a Craxi | Onore a uno statista

Ad Hammamet, si sono svolte le commemorazioni per il ventiseiesimo anniversario della morte di Bettino Craxi, con la partecipazione di esponenti istituzionali e familiari. L’evento ha reso omaggio a uno dei protagonisti della storia politica italiana, sottolineando il ruolo di Craxi come statista. L’incontro si è svolto in un clima di rispetto e riflessione sulla sua figura e sul suo contributo alla storia del paese.

Ad Hammamet si sono tenute le commemorazioni in occasione del ventiseiesimo anniversario della morte di Bettino Craxi alla presenza di esponenti istituzionali e familiari dello storico leader socialista. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha preso parte alla cerimonia, limitandosi a sottolineare: "Sono venuto a rendere onore ad uno statista, non aggiungo altro". Accanto a lui, la figlia Stefania Craxi ha partecipato allo svelamento di una stele dedicata al padre nella piazza antistante il cimitero cristiano della città tunisina. A margine dell’evento, la senatrice e presidente della Commissione Esteri e Difesa ha espresso apprezzamento per la presenza di Crosetto: " Ringrazio il ministro Guido Crosetto, che ha voluto recarsi ad Hammamet, in terra tunisina, per rendere omaggio alla memoria di Bettino Craxi, che qui si spense, da uomo libero in lotta contro l'ingiustizia terrena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crosetto ad Hammamet per l'omaggio a Craxi: "Onore a uno statista" Leggi anche: Crosetto ad Hammamet con Stefania Craxi per ricordare l'ex premier socialista Leggi anche: Fond. Craxi - Hammamet: commemorazione 26esimo anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido Crosetto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il ministro Crosetto atteso in Tunisia per la commemorazione di Bettino Craxi; Perché è ancora attuale la bussola di Craxi in politica estera; Il ricordo di Bettino Craxi ad Hammamet anche il ministro Crosetto atteso alla commemorazione. Crosetto ad Hammamet con Stefania Craxi per ricordare l'ex premier socialista - "Ringrazio il ministro Guido Crosetto, che ha voluto recarsi ad Hammamet, in terra tunisina, per rendere omaggio alla memoria di Bettino Craxi, ... msn.com

Fond. Craxi - Hammamet, Commemorazione 26 anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido Crosetto - È un luogo dove la luce del Mediterraneo sembra farsi più lenta, più ... msn.com

Ad Hammamet commemorazione 26esimo anniversario scomparsa, atteso Crosetto - La Fondazione Bettino Craxi Ets rinnova anche nel 2026 il tradizionale appuntamento con le commemorazioni per l’anniversario della scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2000. adnkronos.com

Crosetto ad Hammamet con Stefania Craxi per ricordare l'ex premier socialista x.com

Hammamet, in gennaio, ha un suono particolare. È un luogo dove la luce del Mediterraneo sembra farsi più lenta, più profonda. Ogni anno, in questi stessi giorni, chi arriva dall’Italia riconosce nei vicoli della Medina e nel vento del mare la stessa atmosfera ch - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.