Credeva di aiutare un familiare nei guai e invece perde 69mila euro

Un’anziana di Merano, convinta di sostenere un familiare in difficoltà, ha consegnato 69.000 euro, ma si è trovata vittima di una truffa. L’episodio evidenzia i rischi legati a investimenti e richieste finanziarie sospette. È importante mantenere attenzione e cautela in situazioni che coinvolgono somme di denaro significative, per evitare di cadere in trappole che possono compromettere la stabilità economica.

Sembrava l'ennesimo colpo andato a segno. Un'anziana di Merano, convinta di aiutare un familiare in difficoltà, aveva consegnato 69.000 euro a una sconosciuta. Un raggiro costruito con precisione, che però si è incrinato nel giro di poche ore. L'episodio risale ad agosto, ma solo al termine degli accertamenti è emerso il quadro completo: una donna di 28 anni è stata denunciata per aver partecipato alla truffa, realizzata con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine.La vittima, sotto shock, era stata spinta ad agire in fretta, senza confrontarsi con nessuno. Un copione ormai collaudato, che punta tutto sulla paura e sul senso di responsabilità verso i propri cari.

