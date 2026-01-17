Crans-Montana | un amico anonimo vuole pagare la cauzione di 429mila euro per liberare Jacques Moretti e la moglie

Un amico anonimo si propone di pagare una cauzione di 429 mila euro per liberare Jacques Moretti e sua moglie, coinvolti in un procedimento giudiziario a Crans-Montana. Moretti, proprietario del ristorante Le Constellation, potrebbe essere rilasciato nelle prossime 48 ore. La vicenda evidenzia le diverse modalità di supporto e le questioni legali legate alla situazione.

La disponibilità a favore dei due proprietari del locale "Le Constellation" è stata comunicata alla Procura dall'avvocato dell'uomo: "Data la copertura mediatica del caso, chiedo che venga garantita una misura di protezione e il più rigoroso anonimato per questa persona" Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, potrebbe essere scarcerato su cauzione entro 48 ore. E così pure la moglie Jessica Maric, attualmente controllata tramite braccialetto elettronico e obbligo di firma. A pagare la cauzione di 200mila franchi ciascuno (circa 429mila euro) necessari per la liberazione, sarebbe un "amico" dell'imprenditore e della consorte. 🔗 Leggi su Today.it

