Crans-Montana la procura chiede 429.000 euro per liberare i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric

La procura generale di Sion ha richiesto una cauzione di 429.000 euro per i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, coinvolti nell’indagine sull’incendio di Crans-Montana. La richiesta mira a garantire la loro presenza durante il procedimento e prosegue le indagini sulla vicenda. La decisione sarà presa dalle autorità competenti, nel rispetto delle procedure legali.

La procura generale di Sion che indaga sull'incendio di Crans-Montana ha chiesto che Jessica Maric e Jacques Moretti versino una cauzione di 200.000 franchi ciascuno, somma che se convertita, in totale supera i 429.000 euro. La notizia è stata diffusa dalla testata Rts. Il tribunale delle misure. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Crans-Montana, le procure europee indagano: interrogatorio di Jacques Moretti e Jessica Maric tra inchieste e dolore delle famiglie Leggi anche: Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La strage di Crans, la procura di Roma apre l'inchiesta; Crans Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo e incendio: si indaga sulle omissioni nelle misure di sicurezza; Il Comune di Crans-Montana non può costituirsi parte civile; Crans-Montana, sul rogo indaga Roma. “Autopsie sui corpi di cinque dei ragazzi”. Crans-Montana, media: Procura chiede 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti - Montana hanno indicato in 200mila franchi a testa la cauzione che i coniugi Jacques e Jessica Moretti proprietari de Le Constellation, dovr ... msn.com

La Procura chiede 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti - Montana, dove sono morte nel rogo di Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, la procura generale di ... ansa.it

La Procura chiede 400’000 franchi di cauzione per i Moretti - La cifra è stata indicata nella richiesta di custodia cautelare dei due indagati per la strage di Crans- rsi.ch

Cyane Panine, aperto un profilo TikTok per la cameriera di Crans-Montana. L’amica: “Perdonami” x.com

C’era anche lui ieri mattina a Palazzo Chigi con i parenti delle vittime italiane di Crans-Montana, all’incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il capo del Dipartimento della Protezion - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.