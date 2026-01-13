Crans-Montana spunta il video della fuga dal Constellation | la donna che scappa sarebbe Jessica Moretti

A Crans-Montana, il video della fuga dal locale Le Constellation ha attirato l’attenzione, mostrando una donna, presumibilmente Jessica Moretti, mentre tenta di scappare durante l’incendio della notte di Capodanno. Il tragico evento ha causato la morte di quaranta persone, sollevando questioni sulla gestione dell’emergenza e sulle circostanze che hanno accompagnato questa tragedia.

Il tragico incendio scoppiato la notte di Capodanno presso il locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, continua a scuotere l'opinione pubblica mondiale non solo per l'altissimo numero di vittime, che ammonta a quaranta persone, ma anche per i dettagli agghiaccianti che emergono riguardo alla gestione dell'emergenza. Le ultime indiscrezioni, supportate da un video amatoriale girato da un cliente all'interno della struttura, hanno messo sotto una luce sinistra il comportamento di Jessica Moretti, moglie del proprietario Jacques e titolare del bar. Le immagini mostrano una realtà caotica e drammatica in cui le responsabilità umane sembrano pesare quanto la fatalità dell'evento.

