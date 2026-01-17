Crans-Montana Moretti | È vero l’allarme antincendio non c’era

Durante l'interrogatorio del 9 gennaio a Sion, Jacques Moretti ha confermato che al Le Constellation non era presente un sistema antincendio. Questa dichiarazione chiarisce la situazione relativa alle misure di sicurezza adottate nella struttura, confermando l’assenza di dispositivi specifici contro il rischio di incendi. La verifica delle informazioni è fondamentale per comprendere meglio le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità.

«L’affermazione è vera». Nell’interrogatorio del 9 gennaio a Sion, Jacques Moretti ammette che al Le Constellation non c’era un sistema antincendio. Il magistrato chiede: «Siete diventati proprietari del locale tramite la vostra società, Le Constel Sarl, nel 2022. L’indagine ha rivelato che avete ristrutturato i locali nel 2015 e, in particolare, installato schiuma acustica sul soffitto. Una volta innescato, questo prodotto si è rivelato altamente infiammabile. Inoltre, sembra che non ci fosse un sistema di irrigazione automatico nei locali e che abbiate consentito l’uso di dispositivi pirotecnici all’interno». 🔗 Leggi su Open.online

