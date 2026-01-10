Incendio Crans-Montana Moretti arrestato | La porta di emergenza era chiusa l’ammissione ai pm

Nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio al Constellation di Crans-Montana, Jacques Moretti, arrestato insieme alla moglie, ha ammesso che la porta di emergenza era chiusa e ha dichiarato di aver applicato personalmente la schiuma fonoassorbente. La vicenda si sviluppa con nuovi dettagli sulle misure di sicurezza adottate e le responsabilità del proprietario, ora al centro dell’attenzione delle autorità.

Svolta nell’inchiesta sull’incendio al Constellation di Crans-Montana: il proprietario Jacques Moretti, arrestato con la moglie, ha ammesso che la porta di sicurezza era chiusa e riferito agli inquirenti di aver applicato lui stesso la schiuma fono assorbente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Strage Crans-Montana, coniugi Moretti davanti ai pm: c’è un arresto Leggi anche: Crans Montana, Jacques Moretti arrestato e la moglie ai domiciliari con braccialetto elettronico: “C’è rischio fuga” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi…; Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno. Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: il titolare del Constellation. La moglie Jessica ai domiciliari con braccialetto - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation. LIVE - E' stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans- tg24.sky.it

Strage di Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti: il proprietario del “Constellation” in carcere dopo l’interrogatorio - Montana, dopo oltre sei ore davanti ai magistrati di Sion, scatta il fermo per il titolare del locale teatro del rogo di Capodanno. novella2000.it

RSI Info. . Molti dei 116 feriti nell’incendio di Crans-Montana dovranno affrontare lunghi mesi di cure e riabilitazione. Abbiamo interrogato sul tema il professor Yves Harder, responsabile del servizio di chirurgia plastica, ricostruttiva, estetica e della mano (CEP - facebook.com facebook

140 SECONDI Per mezzo di una simulazione, è stato possibile ricostruire come l’incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana sia diventato una trappola letale in appena 140 secondi, poco piu di due minuti. 1/5 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.