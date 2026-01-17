Caso Constellation un amico anonimo vuole pagare 429mila euro per la scarcerazione di Jacques Moretti e la moglie

Un amico anonimo potrebbe contribuire con 429mila euro per la scarcerazione di Jacques Moretti e di sua moglie Jessica Maric. Il deposito richiesto è di 200mila franchi a testa, e la coppia potrebbe uscire dal carcere entro 48 ore. Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, e Jessica Maric sono attualmente in custodia, con quest’ultima soggetta a braccialetto elettronico e obbligo di firma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Deposito pronto: 200mila franchi a testa per la scarcerazione. Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, potrebbe uscire dal carcere entro 48 ore, così come la moglie Jessica Maric, che attualmente è sottoposta a braccialetto elettronico e obbligo di firma. Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta, la cauzione di 200mila franchi svizzeri ciascuno (circa 429mila euro in totale) sarebbe stata garantita da un amico della coppia, che avrebbe accettato di anticipare l’intera somma. La notizia è confermata da una lettera inviata dall’avvocato di Moretti alla procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, nella quale si chiede anche che venga tutelata l’identità del soggetto che ha versato il deposito, visto il forte clamore mediatico del caso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caso Constellation, un amico anonimo vuole pagare 429mila euro per la scarcerazione di Jacques Moretti e la moglie Leggi anche: Crans-Montana: un amico anonimo vuole pagare la cauzione di 429mila euro per liberare Jacques Moretti e la moglie Leggi anche: Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, la moglie Jessica resta libera Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana: un amico anonimo vuole pagare la cauzione di 429mila euro per liberare Jacques Moretti e la moglie; Crans-Montana: un amico anonimo pronto a pagare 400mila euro di cauzione per liberare i Moretti. Crans-Montana: un amico anonimo vuole pagare la cauzione di 429mila euro per liberare Jacques Moretti e la moglie - La disponibilità a favore dei due proprietari del locale "Le Constellation" è stata comunicata alla Procura dall'avvocato dell'uomo: "Data la copertura mediatica del caso, chiedo che venga garantita u ... today.it Il Tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese (TMC) ha confermato lunedì la detenzione preventiva di Jacques Moretti, proprietario e gestore del bar Le Constellation, nel caso dell’incendio di Crans-Montana. La decisione è stata presa per un period - facebook.com facebook

