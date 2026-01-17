Crans Montana Jacques Moretti parla ai giudici | la rivelazione sulla sua salute

Jacques Moretti si rivolge ai giudici a Crans-Montana, rivelando dettagli sulla propria salute. La vicenda legata al Constellation si amplia, coinvolgendo aspetti giudiziari e personali. Le dichiarazioni di Moretti offrono nuovi spunti sulla delicata situazione, che continua a evolversi nel contesto di un’indagine complessa e articolata.

La tragedia del Constellation di Crans-Montana continua ad allargare il suo perimetro giudiziario e umano. Nelle nuove carte dell’inchiesta emergono i verbali degli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, i coniugi proprietari del locale, che davanti ai pm svizzeri hanno raccontato la loro storia personale, risposto alle contestazioni e respinto con forza l’ipotesi di una possibile fuga. “Non vado mai in vacanza. Ho sofferto la fame. Sono malato”. È una delle frasi pronunciate da Jacques Moretti. E ancora Jessica: “Le nostre radici sono qui, non scappiamo”. Parole che si accompagnano a una dichiarazione comune sul dramma: “Questo dramma è una catastrofe per tutti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans Montana, un amico dei coniugi è disposto a pagare la cauzione. Jacques Moretti ai giudici: «Mai avuto intenzione di lasciare la Svizzera» Leggi anche: Crans-Montana, la confessione di Jacques Moretti ai magistrati svizzeri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti; Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire a breve su cauzione; Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. La moglie ai domiciliari con il braccialetto elettronico. “Fanno lo scaricabarile, che vergogna”: lo sdegno di Eleonora Daniele a Jacques e Jessica Moretti per le frasi sulla cameriera morta nel rogo di Crans-Montana - "Che vergogna": lo sdegno della conduttrice per le dichiarazioni dei Moretti che accusano la giovane cameriera morta nell'incendio ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, la Procura: «Jacques Moretti non ha più redditi e i suoi immobili sono ipotecati. I due liberi con una cauzione di 430 mila euro» - L'arrestato: «Potevo fuggire con papà, ma non scappo». msn.com

Crans-Montana, cosa hanno detto i coniugi Moretti ai pm: Jacques: «Non vado mai in vacanza. Ho sofferto la fame. Sono malato». Jessica: «Le nostre radici sono qui, non ... - I proprietari del Constellation: «Questo dramma è una catastrofe per tutti. corriere.it

Crans-Montana, cauzione di 400mila franchi ai Moretti: la richiesta della procura x.com

"Non è normale". Crans Montana, la segnalazione choc sulle autopsie: "Dopo tanti giorni…". Cosa salta fuori - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.