Crans-Montana la confessione di Jacques Moretti ai magistrati svizzeri

Jacques Moretti ha recentemente confessato ai magistrati svizzeri un episodio legato alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Questo procedimento rappresenta un passo importante nell’indagine che mira a fare chiarezza su uno degli eventi più dolorosi che ha segnato la memoria collettiva della regione e dell’intera Europa. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

La strage di Capodanno a Crans-Montana resta una ferita aperta nella memoria collettiva della Svizzera e dell'Europa. Nella notte del primo gennaio, tra musica, champagne e una folla ben oltre ogni limite consentito, un incendio improvviso ha trasformato un locale sotterraneo in una trappola mortale, causando 40 morti e oltre 100 feriti. Da allora, l'inchiesta procede tra ricostruzioni drammatiche, testimonianze strazianti e interrogativi sempre più inquietanti sulla sicurezza, sulle autorizzazioni e sulle responsabilità di chi gestiva il locale. Un'indagine complessa che, giorno dopo giorno, sembra svelare un quadro fatto di omissioni, vuoti e decisioni che oggi pesano come macigni.

“Non ci sono più i documenti”, la confessione di Jacques Moretti ai pm svizzeri sui lavori del Costellation a Crans-Montana - Il titolare del locale confessa la perdita di certificazioni e atti legati alla ristrutturazione dopo l'incendio che ha ucciso 40 persone ... ilfattoquotidiano.it

“Tutti volevano uscire dalla stessa porta. Il personale è fuggito e non c’era un estintore”. Parlano i sopravvissuti di Crans-Montana - Le nuove testimonianze dei sopravvissuti rivelano dettagli sconcertanti sulla tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it

La strage di Crans-Montana ha convinto sindaci e proprietari di locali a vietare le candele pirotecniche, per ridurre il più possibile il rischio di incendi facebook

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

