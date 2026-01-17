Cp preso un punto d’oro Scarso salva i maremmani

Il Circolo Pattinatori ha ottenuto un pareggio nella seconda giornata di campionato contro il Monza, terminata 3-3. Nonostante le tre occasioni di vantaggio dei biancorossi, il risultato è stato possibile grazie alle parate decisive di Scarso Granados, autore di interventi importanti. Una prestazione che conferma la solidità della squadra e la determinazione nel proseguire la stagione.

HOCKEY Il Circolo Pattinatori pareggia nella seconda giornata contro il Monza (3-3 il finale). I biancorossi, avanti per tre volte, devono ringraziare un Scarso Granados (foto) in porta in serata da urlo. Nella prima frazione sono dei maremmani le occasioni più importanti. Al 3' Saavedra porta avanti il Cp Grosseto: Sillero scarica sul capitano che con una conclusione volante mette alle spalle di Borgonovo. Al 6' il Monza trova la parità con Colamaria, che viene pescato in area da un compagno e batte Scarso da due passi. Al 13' Paghi mette a lato da buona posizione, mentre al 14' Vargas riprende il tiro ma viene fermato da Borgonovo, che si supera pochi istanti dopo proprio su Vargas.

