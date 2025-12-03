Romero salva il punto per gli Spurs

2025-12-03 00:29:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Tottenham ha mostrato il suo carattere negando al Newcastle tutti e tre i punti. Il capitano del Tottenham Cristian Romero ha salvato un punto per Thomas Frank in difficoltà, rimontando due volte e pareggiando 2-2 in casa del Newcastle United. Frank aveva intrapreso una trasferta difficile al St James ‘Park sotto enorme pressione dopo un’insipida sconfitta interna per 2-1 contro il Fulham, ed erano sulla difensiva per la stragrande maggioranza della partita al Tyneside. Dopo aver frustrato il Newcastle per 70 minuti, il Tottenham è stato sconfitto dal capitano del Newcastle e sostituto a sorpresa Bruno Guimaraes, che ha realizzato un superbo finale dal limite dell’area per aprire le marcature. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Premier League, manita City col brivido. Romero da attaccante salva il Tottenham - Una doppietta dell'ex difensore di Juve e Atalanta regala il pari agli Spurs ... Da tuttosport.com

Atalanta-Tottenham, il punto su Romero: la Juve aspetta - I bergamaschi valutano l'argentino tra i 50 e i 55 milioni di euro, circa 10 in più rispetto agli Spurs ... Scrive calciomercato.com

Romero il grande colpo Spurs di Paratici. Ora è pronto per un nuovo addio - Che è leader e simbolo di quel poco che sta andando nel verso giusto in casa Tottenham. Come scrive tuttomercatoweb.com

Non solo Romero, l'Atletico Madrid punta anche un altro Spurs: è Bentancur - Il club spagnolo infatti sta puntando anche un altro calciatore attualmente in forza al Tottenham e con un passato, anch’egli ... Secondo tuttomercatoweb.com