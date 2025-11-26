week end trionfale per i maremmani

Weekend trionfale per la Compagnia Maremmana Arcieri in trasferta. I tiratori d’arco biancorossi si sono regalati un fine settimana ricco di emozioni, medaglie e grandissime soddisfazioni nelle gare indoor di Firenze e Livorno. Due distinti campi gara, dove sono arrivati grandi risultati. A Ugnano, in provincia di Firenze, si è tenuta la manifestazione organizzata dalla Compagnia degli Arcieri del Mugello, mentre a Livorno quella organizzata dalla Compagnia Arcieri Livornesi Dino Sani. Ecco il dettaglio dei risultati dei nostri atleti, divisi per campo di gara. A Ugnano è arrivata una pioggia di podi in tutte le divisioni, dall’ olimpico al compound fino all’arco nudo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

