Cos' è Alexa Plus e perché è stato attivato ai clienti Prime Amazon spiega come disattivarlo dopo le polemiche

Alexa Plus è una versione aggiornata dell'assistente vocale di Amazon, attivata automaticamente su alcuni dispositivi Echo per offrire funzionalità avanzate. Recentemente, alcuni clienti Prime hanno sollevato dubbi e contestato questa scelta. Amazon ha quindi fornito istruzioni chiare su come disattivare Alexa Plus e tornare alla versione precedente, rispondendo alle esigenze e alle preferenze degli utenti.

Alcuni utenti Amazon Prime hanno trovato Alexa Plus attivata automaticamente sui dispositivi Echo, senza averla richiesta. La novità, gratuita per Prime e a pagamento per gli altri, ha scatenato alcune proteste online. Amazon ha replicato che gli utenti erano stati avvisati e possono disattivarla in ogni momento. L'attivazione automatica di Alexa Plus sembra aver scontentato una parte degli utenti Amazon Prime, generando discussioni online. In diversi casi (soprattutto negli Stati Uniti) alcuni clienti si sono ritrovati con la versione potenziata dell'assistente vocale già operativa sui dispositivi Echo, senza aver espresso una scelta esplicita.

