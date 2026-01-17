Cos' è Alexa Plus e perché è stato attivato ai clienti Prime Amazon spiega come disattivarlo dopo le polemiche

Da virgilio.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexa Plus è una versione aggiornata dell'assistente vocale di Amazon, attivata automaticamente su alcuni dispositivi Echo per offrire funzionalità avanzate. Recentemente, alcuni clienti Prime hanno sollevato dubbi e contestato questa scelta. Amazon ha quindi fornito istruzioni chiare su come disattivare Alexa Plus e tornare alla versione precedente, rispondendo alle esigenze e alle preferenze degli utenti.

Alcuni utenti Amazon Prime hanno trovato Alexa Plus attivata automaticamente sui dispositivi Echo, senza averla richiesta. La novità, gratuita per Prime e a pagamento per gli altri, ha scatenato alcune proteste online. Amazon ha replicato che gli utenti erano stati avvisati e possono disattivarla in ogni momento. L’attivazione automatica di Alexa Plus sembra aver scontentato una parte degli utenti Amazon Prime, generando discussioni online. In diversi casi (soprattutto negli Stati Uniti) alcuni clienti si sono ritrovati con la versione potenziata dell’assistente vocale già operativa sui dispositivi Echo, senza aver espresso una scelta esplicita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

cos 232 alexa plus e perch233 232 stato attivato ai clienti prime amazon spiega come disattivarlo dopo le polemiche

© Virgilio.it - Cos'è Alexa Plus e perché è stato attivato ai clienti Prime, Amazon spiega come disattivarlo dopo le polemiche

Leggi anche: Polemiche per Alexa Plus attivato automaticamente per alcuni utenti Amazon Prime

Leggi anche: “Alexa, no significa no”: clienti di Amazon Prime furiosi, ecco cosa sta succedendo con l’assistente virtuale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

cos 232 alexa plusCos'&#232; Alexa Plus e perché è stato attivato ai clienti Prime, Amazon spiega come disattivarlo dopo le polemiche - Alexa Plus attivata automaticamente su alcuni Echo: scoppia la polemica tra utenti Prime. virgilio.it

cos 232 alexa plusAlexa Plus si attiva automaticamente per alcuni utenti Prime. Ecco come tornare alla vecchia Alexa e perché molti stanno scegliendo di farlo. - Ecco come tornare alla vecchia Alexa e perché molti stanno scegliendo di farlo. libero.it

cos 232 alexa plusAlexa cambia voce e abitudini senza permesso: scoppia la protesta degli utenti - Alexa Plus si attiva senza consenso sugli Amazon Echo: gli utenti lamentano risposte lente e troppa pubblicità. smartworld.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.