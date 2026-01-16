Polemiche per Alexa Plus attivato automaticamente per alcuni utenti Amazon Prime
Recentemente, alcuni utenti Amazon Prime hanno segnalato l'attivazione automatica di Alexa Plus, l'opzione con intelligenza artificiale dell'assistente digitale. La scelta di attivare questa funzione senza il consenso esplicito degli utenti ha sollevato alcune critiche e discussioni, evidenziando l'importanza di maggiore trasparenza e controllo nelle impostazioni dei servizi digitali.
Una mossa a molti non gradita. Alcuni utenti di Amazon Prime hanno visto attivata in automatico Alexa Plus, l’opzione con l’Ai dell’assistente digitale, pur non avendo scelto di attivarla. Su Reddit la questione, che non riguarda l’Italia dove è al momento disponibile solamente per alcuni in versione beta, ha sollevato un po’ di polemica. La versione potenziata è gratuita per i clienti Amazon Prime e per gli altri ha un costo di 19,99 dollari al mese. Ad avvisarli della possibilità di aver la nuova versione il messaggio “Alexa+ è in arrivo sul tuo dispositivo Echo”. Pensando forse di fare cosa gradita Amazon in autonomia l’ha attivata ad alcuni dando la possibilità di disattivarla dicendo: “Alexa, esci da Alexa Plus”. 🔗 Leggi su 247.libero.it
