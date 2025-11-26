Spazi desideri alternative | a Piacenza la 18esima edizione di Strati della cultura

Ilpiacenza.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 27 a sabato 29 novembre a Piacenza la 18esima edizione dell’appuntamento nazionale dell’Arci dedicato alla promozione culturale della Cultura, l’appuntamento annuale promosso da Arci nazionale e Arci Emilia-Romagna dedicato alla promozione culturale.L’edizione 2025 ha come focus "Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

spazi desideri alternative piacenzaStrati della Cultura a Piacenza: Arci riflette sulla promozione culturale - Strati della Cultura 2025 “Il margine e la scena: spazi, desideri, alternative” - Riporta piacenzasera.it

Strati della Cultura 2025 – “Il margine e la scena: spazi, desideri, alternative” - Dal 27 al 29 novembre a Piacenza torna Strati della Cultura, l’appuntamento annuale promosso da Arci nazionale e Arci Emilia- Riporta piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Spazi Desideri Alternative Piacenza