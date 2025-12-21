Bagno a Ripoli, 21 dicembre 2025 – C’è un modo speciale di vivere la corsa, ed è quello che sa unire il gesto atletico al valore profondo della comunità. Il 18° Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro Grassina ne è stata una limpida testimonianza: una mattinata di sport autentico, partecipato, sentito, che ha portato sulle colline di Grassina quasi 200 persone tra podisti e camminatori, accomunati dalla voglia di esserci e di condividere. Le foto del 18esimo Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro Grassina La partenza, affidata simbolicamente alla mano del Sindaco, ha dato il via a una manifestazione dichiarata non competitiva, ma che sul campo ha mostrato tutto il carattere delle vere corse collinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro Grassina, le foto della 18esima edizione

Leggi anche: Torna il Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro a Grassina

Leggi anche: Trofeo della Lana, la 34esima edizione batte anche il meteo. I vincitori e le foto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Torna il Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro a Grassina; Di corsa verso le Feste, con il 18esimo Trofeo della Fratellanza popolare di Grassina.

Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro Grassina, le foto della 18esima edizione - Sulle colline di Grassina quasi 200 persone tra podisti e camminatori, accomunati dalla voglia di esserci e di condividere ... msn.com