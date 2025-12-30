Carambola tra auto e furgone sulla Statale | Pietro muore intrappolato tra le lamiere della sua Yaris

Nella serata del 29 dicembre, sulla Statale 106 in provincia di Catanzaro, si è verificato un grave incidente stradale. Un uomo di 33 anni ha perso la vita dopo lo scontro tra la sua auto, una Yaris, e un furgone, lasciando un bilancio tragico. L’incidente ha causato l’intervento delle autorità e ha determinato importanti conseguenze sulla viabilità locale.

Due gravissimi incidenti stradali hanno segnato la serata del 29 dicembre. Un uomo di 33 anni ha perso la vita sulla Statale 106, in provincia di Catanzaro, nello schianto della sua auto contro un furgone e un altro veicolo. Lungo l'autostrada A26, all'altezza di Mele (Genova) invece c'è stato un.

