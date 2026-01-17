A Cormano, in via Fermi, lo svincolo sulla Milano-Meda in direzione sud è stato temporaneamente riaperto. Le reti di cantiere sono state rimosse, consentendo di nuovo l'accesso alla rampa verso Milano. La modifica, temporanea, permette agli automobilisti di utilizzare questa tratta fino a ulteriori comunicazioni o interventi.

Riapre temporaneamente a Cormano lo svincolo di via Fermi, in direzione sud, della superstrada Milano-Meda:in queste ore, sono state tolte le reti di cantiere e gli automobilisti possono di nuovo accedere alla rampa che porta alle corsie verso Milano.Lo svincolo era stato chiuso lo scorso 12 gennaio e lo sarebbe stato fino al 27 gennaio. In un’informativa, Città Metropolitana di Milano spiega la decisione di riapertura anticipata: “Per un problema con i mezzi d’opera l’impresa che sta lavorando alla realizzazione delle barriere antirumore a Cormano lungo la Sp ex SS35nord ha sospeso le lavorazioni nei pressi della rampa di accesso alla provinciale (svincolo 1), pertanto nell’attesa di risolvere il guasto procediamo a riaprire lo svincolo di accesso alla Milano-Meda. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Cormano, in via Fermi riapertura temporanea dello svincolo della Milano-Meda

Leggi anche: Cormano, riaperto lo svincolo della Milano-Meda in via Fermi

Leggi anche: Cormano, chiuso lo svincolo di via Fermi per l’ingresso in Milano-Meda.

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Deviazione temporanea bus linea 729.

Cormano, in via Fermi riapertura temporanea dello svincolo della Milano-Meda - Riapre temporaneamente a Cormano lo svincolo di via Fermi, in direzione sud, della superstrada Milano- ilnotiziario.net