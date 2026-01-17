Coriano lavora a un tracciato ’green’ lungo l’ex ferrovia

Coriano ha avviato un progetto per trasformare il tracciato dell’ex ferrovia in un percorso ‘green’ lungo la superstrada tra Rimini e San Marino. Questo tratto, disuso dal dopoguerra, rappresenta un’opportunità per sviluppare un corridoio ecologico e sostenibile, integrando natura e mobilità dolce. Un intervento che mira a valorizzare il territorio e a promuovere un ambiente più salubre e accessibile per la comunità.

Un corridoio verde a fianco del percorso della Superstrada che porta da Rimini a San Marino. A fianco della strada corre un tracciato inutilizzato dal dopoguerra, che rappresenta per il comune di Coriano una opportunità e una risorsa. L'amministrazione ha infatti avviato un'attività di rilievo topografico lungo la tratta dell' ex ferrovia Rimini–San Marino, nel territorio della frazione di Cerasolo Ausa. A realizzare il rilievo sarà uno studio topografico riminese specializzato. Lo studio consentirà di ricostruire con precisione il tracciato ferroviario, dismesso da decenni, che collegava Rimini a San Marino attraversando il territorio corianese.

Coriano, ex ferrovia: tecnici al lavoro a Cerasolo per il rilancio della Rimini-San Marino in chiave storica e di sostenibilità ambientale - facebook.com facebook

