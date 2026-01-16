Coriano ricostruisce il tracciato ferroviario della Rimini-San Marino obiettivo riqualificare l' area

Il Comune di Coriano ha avviato lavori di rilievo topografico lungo il tracciato dell’ex ferrovia Rimini-San Marino, nella frazione di Cerasolo Ausa. L’obiettivo è riqualificare l’area attraverso la ricostruzione del percorso ferroviario, contribuendo a migliorare il patrimonio territoriale e favorire lo sviluppo locale. Queste iniziative puntano a valorizzare il territorio e a promuovere interventi sostenibili per il futuro della zona.

Il Comune di Coriano ha avviato un’attività di rilievo topografico lungo la tratta dell’ex ferrovia Rimini-San Marino, nel territorio della frazione di Cerasolo Ausa. L’intervento rientra nella programmazione dell’amministrazione comunale ed è stato affidato, tramite determinazione dirigenziale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: San Marino ed Emirati più vicini. Ricadute anche per Rimini Leggi anche: Strada Rimini-San Marino, Parma (Pd): "Dichiarazioni pretestuose che rischiano di alimentare confusione" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Coriano, ex ferrovia Rimini-San Marino: via ai rilievi per la riqualificazione. Coriano, al via il rilievo dell’ex ferrovia Rimini–San Marino - Il Comune di Coriano ha avviato un’attività di rilievo topografico lungo la tratta dell’ex ferrovia Rimini–San Marino, nel territorio della frazione di Cerasolo Ausa. altarimini.it Rilievo catastale sull’ex ferrovia Rimini–San Marino: avviate le operazioni a Cerasolo Ausa - Il Comune di Coriano, tramite una nota, informa che nei prossimi periodi verranno effettuati rilievi tecnici lungo il tracciato dell’ex ferrovia Rimini–San ... chiamamicitta.it

Il Comune di Coriano, tramite una nota, informa che nei prossimi periodi verranno effettuati rilievi tecnici lungo il tracciato dell’ex ferrovia Rimini–San Marino a Cerasolo Ausa. I tecnici incaricati misureranno e mapperanno con precisione l’area, utilizzando stru - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.