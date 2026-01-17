Coppa Giacomel ancora al top! È secondo nella Sprint di Ruhpolding

Giacomel si conferma tra i migliori nello sprint di Ruhpolding, conquistando un piazzamento importante e mantenendo la leadership nella classifica generale. Con questa prestazione, l’atleta italiano si posiziona secondo, alle spalle dello svedese Samuelsson, che ha vinto la gara e ora dista 91 punti da Tommaso. Un risultato che testimonia la solidità e il costante impegno di Giacomel nel circuito internazionale di biathlon.

A Ruhpolding (Germania), Tommaso Giacomel si conferma ancora una volta in grande forma, concludendo in seconda posizione la Sprint maschile, alle spalle di Sebastian Samuelsson. Nonostante un errore a terra, grazie a una bella prestazione sugli sci e la solita velocità al tiro, il trentino si è piazzato dietro allo svedese. Con il risultato di oggi, Samuelsson sale 2° nella classifica generale, a 91 punti dall'azzurro, che ha guadagnato su quelli che fino a oggi erano i più immediati inseguitori.

Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Tommaso Giacomel balza in vetta! - 2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non ... oasport.it

Trionfo Giacomel nella Coppa del mondo di biathlon - Vittoria di Tommaso Giacomel, atleta trentino, che in Austria ha vinto la prova sprint con una vittoria spettacolare con prestazioni eccezionali sia nel fondo che al poligono. rainews.it

Ancora PODIO per #Giacomel. A Ruhpolding, è 2° nella sprint, con un errore nella prima serie. A soli 17 secondi da Samuelsson (0 errori). 4° podio consecutivo (6° in stagione) per Giacomel che consolida il 1° posto in Coppa del Mondo. Con 91 punti di vanta x.com

Dopo un weekend entusiasmante a Oberhof, Tommaso Giacomel (54) arriva a Ruhpolding con l’obiettivo di centrare il quinto successo stagionale in Coppa del Mondo di biathlon. Il 25enne di Imer si presenta alla sprint maschile in programma sabato 17 genn - facebook.com facebook

