Contro il disagio giovanile Utenti ragazzine al 64%

Lo sportello Sostegno Km0, avviato nel 2023 dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso in collaborazione con Asst Sette Laghi e Cooperativa Gulliver, rappresenta una risposta concreta al disagio giovanile. In tre anni, ha assistito quasi 400 adolescenti e preadolescenti, con il 64% di utenti donne, offrendo un supporto mirato e accessibile. Un intervento importante per il benessere dei giovani, sostenuto anche dal finanziamento di Fondazione Cariplo.

Lo sportello Sostegno Km0 si sta rivelando una delle risposte più efficaci al disagio giovanile. Nato nel 2023 grazie alla Fondazione Il Ponte del Sorriso presieduta da Emanuela Crivellaro (nella foto) in collaborazione con Asst Sette Laghi e Cooperativa Gulliver e finanziato da Fondazione Cariplo, il servizio ha già seguito quasi 400 adolescenti e preadolescenti in tre anni. Numeri che confermano un bisogno urgente: aiutare i più giovani a superare difficoltà emotive e comportamenti aggressivi. Il progetto è pensato per intercettare i segnali iniziali del malessere psicologico che riguarda un giovane su quattro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contro il disagio giovanile. Utenti, ragazzine al 64% Leggi anche: La lotta contro il disagio giovanile. Ragazzi in crisi e genitori smarriti: "Più dipendenze a soli dodici anni" Leggi anche: Napoli con gli adolescenti, al via “Ali d’oro” e “EudAimOnia” per il contrasto al disagio giovanile Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Contro il disagio giovanile. Utenti, ragazzine al 64%; Accoltellamento a scuola, PLD: Serve un impegno serio contro il disagio giovanile; Marca trevigiana. Task force tra istituzioni contro il disagio giovanile: baby bulli in Ceod e case di riposo; Massanzago. Sala Prove di Straelle, rinnovato l’accordo fino al 2030. Contro il disagio giovanile. Utenti, ragazzine al 64% - Lo sportello Sostegno Km0 si sta rivelando una delle risposte più efficaci al disagio giovanile. ilgiorno.it

Disagio giovanile a Oristano, il prefetto: «I ragazzi devono essere ascoltati» - A Oristano cresce l’attenzione verso il disagio giovanile, un fenomeno che si manifesta tra dispersione scolastica, malamovida e consumo di sostanze, lasciando tracce tangibili nella vita della città. unionesarda.it

Disagio giovanile, una proposta di legge per rilanciare gli oratori - Il ministro Abodi: “Oratori luogo di speranza” Roma, 20 ottobre 2025 – Gli oratori e lo sport come ... quotidiano.net

Monopoli risponde al disagio giovanile: arriva il 1° Festival dell'Educazione. Dopo i recenti episodi che hanno coinvolto alcune adolescenti del territorio, la città non resta a guardare. Dal 22 al 24 gennaio, il Teatro Radar e la Biblioteca Rendella si trasfor - facebook.com facebook

Cresce il disagio giovanile: "Ansia, ritiro sociale e dipendenze. I campanelli d’allarme da cogliere" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.