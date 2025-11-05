Napoli con gli adolescenti al via Ali d’oro e EudAimOnia per il contrasto al disagio giovanile

Una panchina verde come simbolo di una comunità che accoglie e valorizza gli adolescenti lontano dal pregiudizio delle baby-gang. Napoli si schiera al fianco degli adolescenti. Presentate oggi nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino due ambiziose sfide per il contrasto del disagio giovanile che per i prossimi quattro anni coinvolgeranno oltre tremila tra ragazze . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli con gli adolescenti, al via “Ali d’oro” e “EudAimOnia” per il contrasto al disagio giovanile

Nel progetto Dote Comune della VII Municipalità di Napoli, i ragazzi si sono confrontati con un momento di autovalutazione del proprio percorso. Un’esperienza utile per acquisire consapevolezza, riflettere su quanto appreso e riconoscere il valore del cammin - facebook.com Vai su Facebook

