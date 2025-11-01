La lotta contro il disagio giovanile Ragazzi in crisi e genitori smarriti | Più dipendenze a soli dodici anni

Chiusi nella loro camera, senza riuscire neppure ad andare a scuola. Diversi ragazzi, dopo la pandemia, hanno soltanto amici virtuali. "Vivono un isolamento sociale – ha detto Valentina De Stefani, assistente sociale di Ats Pavia, intervenendo al convegno “Il disagio giovanile: analisi e interventi“ organizzato da Polis al Collegio Cardano – soprattutto nella fase di passaggio all’età adulta". Per contrastare il problema la Regione ha previsto percorsi riservati ai ragazzi dagli 11 ai 25 anni. Sono state 103 le domande presentate per un totale di 230mila euro in voucher erogati, ma in alcuni casi i percorsi sono stati interrotti perché il ragazzo o le famiglie non riuscivano a seguirli". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

