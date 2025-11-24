Nicola Gatta ' re' dei consensi dei Fratelli d' Italia | l' ex sindaco di Candela è il nuovo consigliere regionale

Foggiatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno del suo compleanno, l'ex sindaco di Candela Nicola Gatta, riceve in regalo il pass per il Consiglio regionale a Bari. Forte degli oltre 10mila consensi ottenuti nei 61 comuni in provincia di Foggia, il già presidente della Provincia di Foggia e responsabile del Cis Capitanata, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

nicola gatta re dei consensi dei fratelli d italia l ex sindaco di candela 232 il nuovo consigliere regionale

© Foggiatoday.it - Nicola Gatta 're' dei consensi dei Fratelli d'Italia: l'ex sindaco di Candela è il nuovo consigliere regionale

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Nicola Gatta Re Consensi