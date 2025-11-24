Nicola Gatta ' re' dei consensi dei Fratelli d' Italia | l' ex sindaco di Candela è il nuovo consigliere regionale
Nel giorno del suo compleanno, l'ex sindaco di Candela Nicola Gatta, riceve in regalo il pass per il Consiglio regionale a Bari. Forte degli oltre 10mila consensi ottenuti nei 61 comuni in provincia di Foggia, il già presidente della Provincia di Foggia e responsabile del Cis Capitanata, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
?COMPLEANNO SPECIALE PER NICOLA GATTA: Il meloniano compie gli anni e può festeggiarli con l'elezione in Consiglio regionale - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Gatta a #Mattinata: “Porto turistico e SP53 opere strategiche per il futuro del #Gargano” Vai su X