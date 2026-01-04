La Pubblica Amministrazione ha aperto un maxi-concorso Ripam per l’assunzione di 1.340 laureati a tempo indeterminato. Il bando, disponibile fino al 27 gennaio, rappresenta un’opportunità per i candidati interessati a lavorare nel settore pubblico. La selezione mira a rafforzare il personale amministrativo, offrendo stabilità e nuove possibilità di carriera. Ecco le informazioni principali per partecipare e prepararsi al concorso.

La Pubblica Amministrazione continua a indire concorsi per l’assunzione di laureati. Scade il 27 gennaio il bando Ripam, che porterà alla selezione di 1.340 unità di personale non dirigenziale. Sono diversi i settori dello Stato che accoglieranno nuova forza lavoro a seguito di questa selezione. Di questi, solo 2 saranno inquadrati nell’area delle elevate professionalità, per i quali sono richiesti anche due anni di esperienza nella Pubblica Amministrazione oppure presso privati (oltre ai titoli di studio), a patto che sia legalmente documentata. Come sono divisi i posti messi a bando. L’articolazione delle professionalità richieste risulta piuttosto variegata: 2 unità di alto profilo per l’Agid (agenzia per l’Italia digitale);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La PA assume a tempo indeterminato, maxi-concorso Ripam per 1.340 laureati

Leggi anche: Maxi concorso da 327 posti nei Ministeri: assunzioni a tempo indeterminato per laureati

Leggi anche: Concorso Ministero della Cultura, bando per 577 laureati a tempo indeterminato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Concorsi diplomati Pubblica Amministrazione 2026: più di 7300 posti banditi, occasione unica per entrare nella PA; La PA assume a tempo indeterminato, maxi-concorso Ripam per 1.340 laureati; Concorso RIPAM: 1.340 assunzioni a tempo indeterminato per lavoro pubblico in Enti e Ministeri.; Pioggia di assunzioni nel settore pubblico, migliaia di posti: i concorsi di gennaio 2026.

Anas assume personale amministrativo a tempo indeterminato: serve il diploma - Anas, società che gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale, ha attualmente diverse posizioni lavorative aperte, alcune delle quali riguardano personale amministrativo. it.blastingnews.com

Superbonus del 120% per chi assume a tempo indeterminato: come funziona - Al via il Superbonus del 120% per le imprese e i professionisti che assumono lavoratori a tempo indeterminato. tgcom24.mediaset.it

Eni assume impiegati a tempo indeterminato: cv online - Eni cerca un esperto in operazioni di business, lavoro a tempo indeterminato In qualità di esperto in operazioni di business all’interno di Be Power, il candidato dovrà analizzare l'evoluzione del ... it.blastingnews.com

[STIPENDIO DI 1.600 euro] Il Ministero della Cultura assume 1.800 Assistenti a tempo indeterminato. Scopri i requisiti e come presentare domanda - facebook.com facebook

Firenze assume geometri! 12 posti a tempo #indeterminato per diplomati o laureati in ambito tecnico. Scadenza: 9 gennaio 2026 Info e candidature: cliclavoro.gov.it/concorsi/firen… x.com