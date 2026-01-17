Con la pistola in piazza per festeggiare il Capodanno trovato il pistolero diventato virale | Ha solo 12 anni

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Castelsangiovanni, un giovane di 12 anni è stato protagonista di un episodio che ha attirato l’attenzione sui social. Nel video, rapidamente rimosso, si vede il ragazzo con una pistola in mano, esplodere diversi colpi in piazza, generando preoccupazione tra i presenti. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione di situazioni di rischio durante eventi pubblici.

È un ragazzo di appena 12 anni il protagonista del video che la notte di Capodanno ha fatto il giro dei social prima di essere rimosso, il cosiddetto «pistolero» che ha esploso diversi colpi nella piazza centrale di Castelsangiovanni, nel Piacentino, creando momenti di caos tra la folla e i fuochi d’artificio. Secondo quanto riferisce il quotidiano Libertà, la polizia locale, dopo aver analizzato decine di immagini delle telecamere di sorveglianza e filmati pubblicati su Instagram, lo ha identificato e segnalato alla procura per i Minorenni. Guai per i genitori e il nonno. Data la sua giovanissima età, il ragazzino non è punibile, ma guai seri rischiano invece i genitori e il nonno, proprietario dell’arma, che ha ammesso di averla consegnata al nipote «per onorare la tradizione di famiglia». 🔗 Leggi su Open.online

