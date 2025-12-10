Papà è morto ma ho trovato il modo di averlo con me me al mio matrimonio | il racconto di Lizzie Dean è diventato virale e ha commosso tutti

Il racconto di Lizzie Dean, che ha celebrato il suo matrimonio sentendo comunque la presenza del suo papà scomparso, ha toccato il cuore di molti. La sua storia, diventata virale, evidenzia l’amore e il ricordo profondo che la legava al padre, dimostrando come il legame con chi abbiamo amato possa continuare anche oltre la perdita.

Legatissima all’adorato padre la sposina Lizzie Dean ha voluto omaggiarlo nel modo più giusto e commovente. Tre anni la morte del genitore, la ragazza ha spiegato come, nel giorno del suo matrimonio, ha fatto in modo che in qualche modo la sua presenza fosse palpabile. Lizzie Dean e lo sposo hanno anche fatto ascoltare ai presenti al matrimonio un vecchio messaggio vocale del padre della sposa, che augurava alla coppia una felice giornata insieme. “Sapevo che avrebbe reso le cose più difficili emotivamente, ma non potevo immaginare di non coinvolgerlo il più possibile”, ha detto la Dean a Newsweek. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it