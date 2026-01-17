Completamente avvolto Pompieri chiamati per un incendio ma la scoperta è terrificante

Nel cuore della notte, nel Parco di Rosmarino a Carbonia, un intervento dei pompieri per un incendio ha svelato una scoperta inattesa. La situazione si è rivelata più complessa e inquietante di quanto previsto, lasciando emergere un mistero che richiede ulteriori approfondimenti. Un episodio che ha catturato l’attenzione della comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla natura di quanto avvenuto.

L'oscurità del Parco di Rosmarino, a Carbonia, è stata squarciata nel cuore della notte da un ritrovamento che ha i contorni di un vero e proprio enigma. Quello che inizialmente sembrava un comune intervento per un principio di incendio si è trasformato in pochi istanti in una scena del crimine. L'allarme è scattato quando una segnalazione è giunta ai Vigili del Fuoco per alcune fiamme che stavano divampando all'interno della nota area verde del Sulcis. Una volta giunti sul posto per le operazioni di spegnimento, gli operatori si sono trovati di fronte a una macabra scoperta: il rogo stava avvolgendo le gambe di un uomo, disteso a terra in posizione supina e ormai privo di vita.

