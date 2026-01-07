Incendio micidiale in Italia la trovano così Morte terrificante come è successo

Un incendio ha causato la morte di una donna di 75 anni ad Orzinuovi nelle prime ore del mattino. L’incendio, ancora sotto indagine, ha provocato una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Le cause dell’incidente sono al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

Una tragedia silenziosa si è consumata nelle prime ore del mattino a Orzinuovi, dove una donna di 75 anni ha perso la vita all'interno della propria abitazione a causa di un incendio divampato durante la notte. L'allarme è scattato solo in mattinata, quando l'assistente domestica si è presentata per il consueto turno di assistenza e ha scoperto quanto accaduto. Per l'anziana non c'era ormai più nulla da fare: la donna è morta per le esalazioni dei fumi tossici sprigionati dalla combustione. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una sigaretta lasciata accesa durante la notte.

