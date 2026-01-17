Commisso visto dagli States | il milionario che stupiva l' America senza bisogno di yatch e ville

Commisso, visto dagli Stati Uniti, rappresenta un esempio di successo sobrio e autentico, lontano dagli stereotipi di lusso e ostentazione. Milionario che ha conquistato l’America con un approccio semplice e critico, distinguendosi per la passione per il sugo di pomodoro rispetto al più convenzionale ketchup. La sua storia è un'ispirazione che mostra come il talento e l’autenticità possano emergere senza bisogno di eccessi.

Americano in Italia, italiano in America. Rocco Commisso negli States lo vedevano così: con i tratti del paisà, fisici e caratteriali, in bella mostra, orgogliosi. Con la furbizia, la scaltrezza dell'italiano capace di cadere sempre in piedi, di arrangiarsi sempre e comunque: lui non perdeva tempo a lamentarsi dei problemi, lo impiegava per cercare una soluzione. Li spiazzava, gli americani, con quel modo di fare fuori dal comune: niente yacht o jet privato, niente villone sulla spiaggia, gli status symbol degli altri milionari a stelle e strisce, quelli in salsa yankee tradizionale. Lui era un magnate fatto a modo suo, appunto: sugo di pomodoro più che ketchup.

"Sei anni e mezzo. Tanto è durato il ‘regno’ di Rocco Commisso. Un periodo che ha visto succedere tante cose. Quel che è certo è che la sua, che lo si voglia o no, è una presidenza che ha lasciato un segno e anche tangibilissimo, rappresentato dal Viola - facebook.com facebook

Il presidente Commisso ha espresso apprezzamento per la prestazione della Fiorentina durante la recente partita contro il Milan, sottolineando l’impegno della squadra. La gara, giocata a Firenze, ha visto i viola mettere sotto pressione... #Commisso x.com

