Meta continua a perfezionare Instagram con aggiornamenti che, guarda caso, ricordano molto da vicino le funzionalità già presenti su TikTok. L’ultima novità in ordine di tempo è una feature che molti utenti attendevano da tempo, ovvero la cronologia di visualizzazione per i Reels, annunciata dal capo di Instagram Adam Mosseri alla fine della scorsa settimana. La nuova funzione, chiamata semplicemente Watch History, permette di ritrovare qualsiasi video visualizzato nell’app negli ultimi 30 giorni. Quante volte vi è capitato di scorrere il , vedere un Reel interessante, passare oltre pensando di ricordarvene e poi rendervi conto di non avere alcun indizio per ritrovarlo? Niente panico: d’ora in poi avrete un salvagente digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Vuoi ritrovare un vecchio reel che avevi visto? Instagram inserisce la funzionalità più attesa dagli utenti