Commissioni regionali Campania | per chiudere la partita Sanità al M5S Ma con Avs fuori pure Lista Fico

Le commissioni regionali in Campania rappresentano un passaggio chiave nel contesto politico locale, con il M5S che mira a definire la propria posizione sulla sanità. L’accordo in corso esclude anche la Lista Fico, segnalando una possibile strategia di compromesso del governatore per raggiungere un’intesa prima della scadenza del 21. Questa dinamica evidenzia le delicate trattative in atto e le sfide di un percorso decisionale complesso.

L'ultimo schema d'accordo vede fuori dai giochi anche la lista Fico: il governatore accetterebbe di "pagare" questo prezzo pur di chiudere la partita prima del 21. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Commissioni regionali, definito il quadro: fuori Noi di Centro e AVS Leggi anche: Regionali, lunedì Fico a Benevento: per la prima volta insieme PD, M5S, AVS e Mastella Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Regione, sulle Commissioni consiliari trattativa ferma: sinistra e renziani attendono Casillo e Fico; Le Commissioni regionali in Campania: intrecci, numeri e potere in Consiglio regionale; Regione, verso l'intesa sulle Commissioni. Il 21 si torna in Aula con giunta e dibattito; Regione, Massimiliano Manfredi: “Presidenze di commissione, l’obiettivo è chiudere in settimana”. Commissioni, ancora stallo: è corsa contro il tempo - Ancora stallo per quel che riguarda la ripartizione delle presidenze delle commissioni ordinarie tra i partiti della maggioranza. ilroma.net

Regione, sulle Commissioni consiliari trattativa ferma: sinistra e renziani attendono Casillo e Fico - Commissioni regionali Campania, stallo nel campo largo: Avs e Iv protestano, Casillo prende tempo, Fico resta defilato ma vuole chiudere entro il 21 ... fanpage.it

Consiglio regionale Campania, stallo commissioni: «Adesso si acceleri». Sulle otto presidenze non c’è accordo - Che di conseguenza significa una Regione che va avanti in esercizio ... ilmattino.it

Commissioni regionali Campania, stallo nel campo largo: Avs e Iv protestano, Casillo prende tempo, Fico resta defilato ma vuole chiudere entro il 21 - facebook.com facebook

