Regionali lunedì Fico a Benevento | per la prima volta insieme PD M5S AVS e Mastella

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento si prepara ad accogliere un appuntamento politico senza precedenti. Lunedì 10 novembre, alle ore 20.30, all’Hotel Villa Traiano si terrà un incontro pubblico con Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania per le prossime Elezioni Regionali del 2025. Il primo vero appuntamento elettorale della coalizione di centrosinistra. L’evento rappresenta un momento storico per la politica sannita: per la prima volta sullo stesso palco si troveranno insieme i rappresentanti di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, AVS e Avanti! con Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, lunedì Fico a Benevento: per la prima volta insieme PD, M5S, AVS e Mastella

News recenti che potrebbero piacerti

#POLITICA - #Elezioni regionali: lunedì i big del centrodestra a Bari per Lobuono #raccontiamolapuglia - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno a tutti, maltempo al Centro-Sud e calo delle temperature massime in arrivo. Una perturbazione di origine nord-atlantica colpirà le regioni centro-meridionali della nostra Penisola tra domani, venerdì 7 novembre, e lunedì 11 novembre. Una bassa p - X Vai su X

Regionali, Fico a Benevento per presentare i candidati della sua lista Fiorillo e Piscitelli - Terza visita nel Sannio (dopo Morcone e Cusano Mutri) per il candidato governatore del ‘campo progressista’, Roberto Fico, che ha fatto tappa a Benevento anche per supportare i due candidati della sua ... Segnala ntr24.tv

Regionali, Giuseppe Conte: «Mancano servizi e ci impegniamo a farli» - Il leader del Movimento Cinque Stelle e il candidato presidente del centrosinistra ... Come scrive ilmattino.it

Benevento, presentazione dei candidati regionali di Noi di Centro-Noi Sud - Domenica 9 novembre a Benevento, al Teatro De La Salle, presentazione dei candidati regionali di Noi di Centro- fremondoweb.com scrive