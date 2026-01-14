Commissioni regionali definito il quadro | fuori Noi di Centro e AVS

Le commissioni regionali sono state definite senza novità sostanziali, segnando la conclusione di una fase senza sorprese. Esclusi i gruppi di Noi di Centro e AVS, il quadro complessivo si è stabilizzato. Questo risultato riflette un equilibrio consolidato e indica una direzione chiara per il futuro delle dinamiche politiche regionali. Un’analisi che permette di comprendere meglio le prossime sfide e opportunità nel contesto locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La partita delle commissioni si chiude senza sorprese. Ma con un messaggio chiaro. In Consiglio regionale i numeri contano. E chi non li ha, resta a guardare. Il Partito Democratico porta a casa tre presidenze pesanti. Bruna Fiola va agli Affari istituzionali e Bilancio. Loredana Raia prende Cultura e Politiche sociali. Corrado Matera si accomoda all’Agricoltura. Assetto solido. Linea tracciata. Restano fuori Noi di Centro e Alleanza Verdi-Sinistra. Due consiglieri ciascuno. Nessuna presidenza. Dettaglio solo in apparenza. Perché in Aula la matematica è politica pura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

