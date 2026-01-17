Come si fa a venire a scuola con un coltello così? Ragazzo ucciso le lacrime e la rabbia degli amici

Un ragazzo è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire, suscitando dolore e sconcerto tra amici e familiari. La tragica vicenda si è svolta presso il Sant’Andrea di La Spezia, dove una lunga processione ha testimoniato il lutto. In questo momento di sofferenza, la comunità si confronta con la perdita e con il dolore di una vita spezzata, mentre le indagini cercano di fare luce sull’accaduto.

La Spezia, 17 gennaio 2026 – Una lunga processione sotto il padiglione di chirurgia del Sant'Andrea. C'è chi prega in arabo, chi in italiano, tutti con gli occhi rivolti al cielo sperando in un miracolo che si spezza in serata, quando i medici comunicano alla famiglia che no, non c'è più nulla da fare. Da attesa a strazio per una morte inconcepibile, quella di Youssef Abanoud, avvenuta laddove si dovrebbero formare menti e coltivare il futuro. Decine gli amici e i compagni di scuola del giovane che sin dal primo pomeriggio avevano affollato il cortile dell'ospedale. Attesa e fiducia, ma anche ira.

