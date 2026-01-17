Col Sassuolo basta Lobotka | il Napoli torna al successo

Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli torna a vincere al Maradona grazie a un gol di Lobotka al 7' del primo tempo. La vittoria contro il Sassuolo permette alla squadra di risalire la classifica e di riprendere il ritmo in campionato, dimostrando continuità e determinazione. Una prestazione che rassicura i tifosi e conferma la solidità del gruppo in un momento di recupero.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli ritrova i tre punti al Maradona grazie a un gol di Lobotka al 7? del primo tempo. Una vittoria preziosa per la squadra di Conte, che però ha sofferto più del previsto contro un Sassuolo vivace e determinato, capace di rendersi pericoloso più volte e sfiorare il pareggio. Il match inizia con grande intensità: Vergara, all'esordio da titolare in Serie A, si rende subito protagonista con un'iniziativa personale che porta Hojlund a concludere verso la porta, ma Muric devia in angolo. Poco dopo, al 7?, il Napoli passa in vantaggio: Elmas entra in area e calcia, Muric respinge, Lobotka da fuori area calcia di piatto e segna, firmando il primo gol in A dopo tre anni.

