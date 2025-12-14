Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Vinatzer irrompe in top5 Odermatt leader
Ecco la classifica aggiornata della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 dopo lo slalom di Val d’Isere. Marco Odermatt mantiene la testa della classifica generale, seguito da Henrik Kristoffersen. Tra le novità di rilievo, Vinatzer entra nella top 5, segnando un passo importante nella stagione.
Al termine dello slalom maschile di Val d’Isere lo svizzero Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’elvetico comanda con 505 punti, mentreil norvegese Henrik Kristoffersen si porta al secondo posto, a -203 dalla vetta. Nella graduatoria di specialità il norvegese Timon Haugan si porta al comando con 195 punti, scavalcando il transalpino Paco Rassat, ora secondo con 140. Alex Vinatzer sale in quinta posizione a quota 251 nella classifica generale, mentre nella graduatoria di specialità lo stesso azzurro è undicesimo a quota 62. Dopo i Giochi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. Oasport.it
Coppa del Mondo di SKICROSS - Val Thorens (Francia) - Ancora un podio per Simone Deromedis, oggi secondo al termine di una spettacolare big final. Vince il canadese Kevin Drury, Deromedis è in testa alla classifica generale di Coppa. x.com
