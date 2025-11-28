Oggi c’è lo sciopero di giornaliste e giornalisti proclamato dalla Fnsi

Internazionale.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione nazionale della stampa italiana ha proclamato uno sciopero di giornaliste e giornalisti contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro della categoria. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

