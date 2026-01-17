Cipro è al centro di un caso di doppia morte sospetta, quello di Anton Panov, impiegato dell’ambasciata russa a Nicosia. La vicenda si intreccia con questioni di spionaggio e dinamiche geopolitiche, considerando anche il recente allineamento militare tra Cipro, Grecia e Israele. La situazione evidenzia tensioni internazionali e un possibile ruolo di Panov oltre il suo incarico diplomatico, alimentando un interesse crescente sulla stabilità della regione.

La morte del 47enne Anton Panov, un impiegato dell’ambasciata russa a Nicosia, si sta trasformando in un thriller internazionale, sia perché l’uomo secondo la stampa locale e internazionale non era un semplice addetto diplomatico, sia perché Cipro assieme a Grecia e Israele ha da poco deciso di cambiare il proprio profilo militare e geopolitico, attirando varie attenzioni. Panov non è morto da solo, nelle stesse ore sull’isola è stato trovato senza vita l’oligarca del potassio Vladislav Baumgartner. SOLO UN CRITTOGRAFO?. I fatti riportano che il corpo dell’uomo è stato rinvenuto lo scorso 12 gennaio, ufficialmente per suicidio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cipro, doppia morte sospetta. Il caso Panov e l’ombra dello spionaggio russo

Leggi anche: L’ombra dello spionaggio dietro il caso-Witkoff e una strana convergenza sull’ipotesi britannica

Leggi anche: “Una morte inaspettata ma non sospetta”. Chiuso il caso della morte dell’amico di William e Kate, precipitato dal tetto hotel Trafalgar St James

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Un diplomatico russo trovato morto a Cipro: avviate le indagini - Un diplomatico russo è stato rinvenuto senza vita a Cipro, suscitando intense speculazioni e congetture riguardo a un possibile collegamento con la misteriosa scomparsa di un famoso imprenditore. notizie.it