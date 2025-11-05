Una morte inaspettata ma non sospetta Chiuso il caso della morte dell’amico di William e Kate precipitato dal tetto hotel Trafalgar St James

“Una morte inaspettata ma non sospetta”. La Metropolitan Police di Londra ha chiuso così il caso di Benjamin Duncan, avvistato sul tetto del lussuoso hotel Trafalgar St James e poi precipitato al suolo poco prima della mezzanotte, il 30 ottobre scorso. Quando l’ambulanza è accorsa sul luogo, dopo essere stata allertata da alcuni testimoni che avevano notato la sua presenza al settimo piano, era troppo tardi ed i medici hanno solo potuto confermarne il decesso. Ben, come era noto nel mondo del jet set inglese e tra le sue tante amicizie aristocratiche, aveva frequentato il St Andrews College scozzese dove si erano conosciuti William e Kate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it