Cinotto e Galileo in finale sul Ponte

Il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto si contendono il titolo di vincitori dell’edizione 2025 del “Gioco del ponte a tavola”. La competizione, organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con il patrocinio del Comune di Pisa, valorizza l’enogastronomia locale. Questa iniziativa fa parte del progetto Vetrina Toscana, volto a promuovere il turismo enogastronomico e a rafforzare l’identità culturale delle eccellenze del territorio.

Sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto i finalisti dell’edizione 2025 del “Gioco del ponte a tavola”, la sfida enogastronomica tra i locali di Tramontana e Mezzogiorno organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con la collaborazione della Parte di Tramontana ed il patrocinio del Comune di Pisa; iniziativa che rientra nel progetto Vetrina Toscana della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Il ristorante Galileo di via San Martino è risultato il vincitore della Parte di Mezzogiorno, presentando alla giuria risotto al piccione in abbinamento ad un Casalini Fattoria Fibbiano Chianti superiore biologico 2023; Da Cinotto di Uliveto Terme è invece il più votato di Tramontana con Bordatino abbinato a Morellino di Scansano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinotto e Galileo in finale sul Ponte Leggi anche: 'Gioco del Ponte a tavola': i vincitori sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto Leggi anche: Gioco del Ponte a Tavola, i finalisti sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cinotto e Galileo in finale sul Ponte; 'Gioco del Ponte a tavola': i vincitori sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto; Gioco del ponte a tavola, sfida finale; Gioco del ponte a tavola, sfida finale. Cinotto e Galileo in finale sul Ponte - Sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto i finalisti dell’edizione 2025 del “Gioco del ponte a tavola”, la sfida enogastronomica tra i locali di Tramontana e Mezzogiorno organizzata da Con ... lanazione.it

Gioco del Ponte a Tavola, i finalisti sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto - Torna la sfida enogastronomica tra i locali di Tramontana e Mezzogiorno organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con la collaborazione della Parte di Tramontana e il patrocinio del Comune di P ... msn.com

Gioco del Ponte a tavola 2025: finalisti Galileo e Da Cinotto - facebook.com facebook

Gioco del Ponte a tavola 2025: finalisti Galileo e Da Cinotto cascinanotizie.it/gioco-del-pont… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.